Encontrado outro corpo do naufrágio em Manaus As equipes de busca do Corpo de Bombeiros e da Capitania dos Portos encontraram, na manhã desta quarta-feira, o corpo de mais uma vítima do naufrágio do barco Princesa Laura, ocorrido no fim da tarde de domingo, no Rio Negro, próximo ao município de Novo Airão. O corpo encontrado é de uma menina de cerca de 12 anos e ainda não foi identificado. Agora são 13 vítimas fatais no acidente. O corpo da menina foi encontrado dentro da embarcação, que foi retirada do rio nesta manhã. O Corpo de Bombeiros e a Capitania dos Portos avisaram que com a recuperação do barco não há mais possibilidade de encontrar outros corpos e, por isso, as buscas serão suspensas no fim desta tarde. No entanto, testemunhas garantem que ainda há pelo menos uma mulher desaparecida.