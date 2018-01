Encontrados 2 corpos de naufrágio no PR Os corpos de Robson Vieira, de 28 anos e Joel Sedda, de 38, foram encontrados ontem pelo Corpo de Bombeiros de Umuarama(PR), às margens do Rio Ivaí. Eles estavam desaparecidos havia dois dias, após um naufrágio. Robson é o pai do garoto Lucas, de 3 anos, que sobreviveu ao acidente.