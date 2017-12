Encontrados corpos dos cinco jovens desaparecidos entre ES e BA

VITÓRIA - Foram encontrados na manhã desta terça-feira, 24, em Nova Viçosa, município do sul da Bahia, os corpos dos cinco jovens que desapareceram na última sexta-feira, 20, após saírem de carro da cidade de São Mateus, no Espírito Santo. Desde então, eles não foram mais vistos e não se comunicaram mais com os familiares.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp-ES), os cinco corpos estavam dentro de um carro, em uma via que serve de acesso para a rodovia BR-418, em um povoado localizado a 12 km do distrito de Posto de Mata.

Ainda não se sabe as circunstâncias das mortes e o Serviço de Inteligência da Polícia Militar está no local. Entretanto, a Sesp-ES divulgará mais detalhes sobre o caso ainda nesta terça-feira.

Os jovens são: Amanda Oliveira, 22 anos, Izadora Ribeiro, 21, Marllonn Amaral, 21, Rosaflor Oliveira, 24, e André Galão, 28. Eles estavam em um Fiat Punto de cor bege, placas ODC 6985, e viajavam para a casa dos pais de Izadora, onde iriam participar de uma festa de aniversário da mãe da jovem, no sábado.

Uma ação criminosa pode ser a causa. A hipótese foi apresentada pelo delegado titular do Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de São Mateus, que assumiu o caso. O grupo saiu de São Mateus por volta das 19 horas da última sexta-feira.

Segundo o delegado, eles foram vistos vivos, pela última vez, em um posto de combustível na cidade baiana de Itabatã."Funcionários confirmaram que os jovens estiveram no local. Nós trabalhamos com todas as linhas de investigação, principalmente a de roubo, já que na região são comuns os casos de roubos de carros", destacou o delegado.