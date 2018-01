Encontrados corpos soterrados em mina de Santa Catarina

Os bombeiros encontraram os corpos dos dois funcionários da empresa Carbonífera Criciúma, que estavam desaparecidos desde a madrugada desta segunda-feira, 5, após a explosão de um cilindro de gás usado para soldar equipamentos dentro de uma mina, em Lauro Müller, Santa Catarina. Perícia em mina que teve explosão em SC será feita nesta 3ª Genivaldo da Silva, de 33 anos, e Loreni Hoffmann, de 34 anos, foram encontrados a cinco quilômetros da entrada da mina. Segundo o major Carlos Moisés da Silva, do batalhão do Corpo de Bombeiros de Tubarão, técnicos aguardam a liberação da mina para darem início à análise que vai identificar a causa do acidente. De acordo com a assessoria da empresa, 27 funcionários trabalhavam na manutenção da mina, quando ocorreu um problema em um equipamento de solda, com um cilindro de oxicetileno. A explosão aconteceu por volta das 4 horas, em uma oficina de manutenção, localizada no subsolo da mina. Dos 27 funcionários, 12 apresentaram ferimentos leves e um teve traumatismo crânio-encefálico.