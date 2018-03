Encosta desaba e atinge prédio em Copacabana

Uma encosta de terra desabou neste domingo, 5, e atingiu um prédio na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo a Defesa Civil, apartamentos localizados nos três primeiros andares do prédio foram invadidos por toneladas de terra e pedras. Apesar do susto, não houve feridos no acidente. Os moradores informaram ter ouvido o estrondo e correram para abandonar suas casas.

O desabamento, de acordo com a Defesa Civil, teria sido provocado por um rompimento de uma adutora da Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae). Os funcionários da Defesa Civil farão uma inspeção nos apartamentos para verificar se há necessidade de interditar o local.

A encosta era usada com frequência pelo exército brasileiro para manobras de treinamento. No início de 2010, durante o período de fortes chuvas, sacos de areia foram colocados no local para conter um possível deslizamento.