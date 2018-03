Energia é restabelecida em 95% dos locais afetados no Rio

SÃO PAULO - Grande parte da região afetada pela falta de energia elétrica no Centro do Rio, na manhã desta quinta-feira, 21, já teve o fornecimento restabelecido, segundo informações da empresa de energia Light.

De acordo com a empresa, por volta das 14h30, 95% dos endereços, do total de 2.300 clientes afetados, já estavam normalizados. Equipes da Light continuam trabalhando para regularizar totalmente o fornecimento nos trechos.

O fornecimento de energia foi interrompido em trechos de algumas ruas do Centro no começo da manhã. Entre as áreas afetadas estão as Avenidas Rio Branco, Presidente Antônio Carlos, Almirante Barroso, Nilo Peçanha e nas ruas da Assembleia e Graça Aranha. Técnicos da companhia Light trabalham para identificar o problema.