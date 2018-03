Energia é restabelecida na zona sul do Rio

Os cerca de 12 mil moradores dos bairros do Leblon, Ipanema e da Lagoa, na zona sul do Rio, tiveram o fornecimento de energia restabelecido às 23h50 desta segunda-feira, 23, após mais de oito horas de corte na distribuição em várias ruas e avenidas destas regiões.

Segundo a assessoria de imprensa da Light - empresa responsável pela distribuição de energia - um dos cabos subterrâneos apresentou um defeito às 15h30, deixando parte destes três bairros sem eletricidade. Por ser complexo o trabalho de localização do trecho com problema e por motivo de segurança, toda a rede teve de ser desligada.

No total foram 45 equipes - quatro vezes o efetivo normal - trabalhando para que fosse encontrado o trecho do cabeamento que apresentou defeito. A empresa não informou, porém, qual o tipo de defeito ocorrido no cabo subterrâneo