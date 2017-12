Energia já foi restabelecida em todo o Nordeste A energia elétrica está totalmente restabelecida em todo o Nordeste, segundo o presidente da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), Dilton da Conti Oliveira. Durante a madrugada desta sexta-feira, 4, oito dos nove Estados da região ficaram às escuras, com exceção do Maranhão.