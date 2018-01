Enfermeira não vê bebê durante troca de lençóis e derruba criança

Uma enfermeira não viu um bebê em cima de uma das camas do Hospital Regional do Gama, em Brasília, e derrubou a criança enquanto fazia a troca de lençóis. O bebê caiu no chão, de uma altura de cerca de 1 metro, e teve ferimentos na cabeça. O acidente ocorreu na manhã de terça-feira, 21.

Um boletim de ocorrência de lesão corporal culposa foi aberto pela Polícia Civil para investigar o caso. Segundo a Secretaria da Saúde do Distrito Federal, "a direção do Hospital abriu processo administrativo que será encaminhado para a Corregedoria da Saúde". "Vale ressaltar que a enfermeira trabalha na SES (Secretaria Estadual da Saúde) há 18 anos e que não há registro de fatos como este no HRG", continua a nota.

A enfermeira apresentou uma licença médica e não está afastada. Ainda de acordo com a secretaria, "o bebê foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN) do Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), onde continuará em observação". A criança foi avaliada por uma equipe médica do Hospital de Base e não necessita de UTI. "Ele continua com bom estado geral, mamando", informa a secretaria.