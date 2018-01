Enfermeiro acusado de infectar paciente com HIV depõe no Rio Procurado pela polícia desde agosto, acusado de ter infectado um paciente com o vírus da Aids, usando uma seringa contaminada, o auxiliar de enfermagem Paulo Roberto Martins, de 42 anos, apresentou-se hoje ao delegado Renato Chernicharo, na 76.ª DP, no centro de Niterói, Grande Rio. Martins, que responde a inquérito por tentativa de homicídio, foi liberado após prestar depoimento, cujo conteúdo não foi revelado. A contaminação aconteceu em abril do ano passado no Centro Previdenciário de Niterói (CPN). Um vendedor autônomo, cujo nome é mantido em sigilo, chegou à unidade com dengue. Segundo testemunhas, o auxiliar de enfermagem teria aplicado uma injeção no vendedor com a mesma seringa usada em outro paciente, portador do HIV. Martins foi afastado do emprego e o caso, denunciado à Polícia Civil e ao Conselho Federal de Enfermagem. O vendedor, casado e pai de uma menina de seis anos, pede indenização por danos morais, auxílio psicológico, tratamento médico e pensão alimentícia à Prefeitura de Niterói. Segundo a secretaria municipal da Saúde, ele está recebendo assistência médica e psicológica, com avaliações mensais de seu estado de saúde.