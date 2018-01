Engavetamento de ônibus deixa congestionamento na Dutra Quatro ônibus envolveram-se em um engavetamento no quilômetro 120 da Rodovia Presidente Dutra, em Caçapava, interior de São Paulo. O acidente ocorreu às 16h50 deste domingo. Quatro pessoas ficaram feridas levemente e foram liberadas no local. Duas faixas da via, no sentido São Paulo, permaneceram interditadas até as 17h25, quando os ônibus foram removidos para o acostamento.Segundo a NovaDutra, concessionária responsável pela rodovia, o bloqueio da pista resultou em dez quilômetros de congestionamento, estendendo-se à região de Taubaté. Em São José dos Campos, também havia tráfego pesado entre os quilômetros 148 e 156 da Dutra, no sentido capital, por conta do excesso de veículos. O sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema 2 por 8. De acordo com a Ecovias, o alto número de carros deixava o tráfego carregado na subida. Nas demais estradas o movimento é tranqüilo e não há, até o momento, registro de acidentes graves.