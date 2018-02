Engavetamento deixa 10 feridos na Castelo Pelo menos 12 veículos de passeio se envolveram em um engavetamento que deixou cerca de dez pessoas feridas na altura do km 35 da Rodovia Castelo Branco, região de Itapevi, na tarde de ontem. Segundo a Viaoeste, concessionária que administra a rodovia, chovia muito no momento do acidente, por volta das 17 horas.