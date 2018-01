Engavetamento deixa 6 mortos na Bahia, segundo a PRF

atualizado às 14h para correção de informação São Paulo, 25 - Seis pessoas morreram e várias ficaram feridas na manhã desta sexta-feira, 25, em um engavetamento envolvendo nove veículos na rodovia BR-101, em Itamaraju, na Bahia, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo informações da PRF, a forte neblina que atingia a região, por volta das 10h, fez com que uma cegonheira reduzisse a velocidade, na altura do km 816 da rodovia, ocasionando a colisão traseira com um ônibus. Os passageiros do coletivo desceram e foram atropelados por outros ônibus aque vinham atrás e acabaram batendo ao tentar desviar, segundo a PRF.

No total, seis ônibus que transportavam trabalhadores rurais, uma cegonheira, que fugiu do local do acidente, uma viatura da polícia militar e um veículo de passeio se envolveram na colisão. A PRF não soube informar quantas pessoas ficaram feridas e para onde foram encaminhadas. A rodovia continuava interditada por votla das 11h, segundo a PRF.