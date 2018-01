Engavetamento deixa dois feridos graves na Dutra Um engavetamento na Rodovia Presidente Dutra deixou três pessoas feridas, duas com gravidade, na manhã desta quinta-feira, 10. Cinco caminhões e um veículo de passeio, prensado entre os caminhões, se envolveram no acidente, que aconteceu por volta das 10h15, na altura do quilômetro 224, em frente ao Shopping Internacional de Guarulhos. O helicóptero Águia, da Polícia Militar e seis equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local para socorrer os feridos presos nas ferragens. Os três foram encaminhados ao Hospital Municipal de Guarulhos e à Santa Casa de São Paulo. A duas pistas sentido Rio de Janeiro continuavam totalmente interditadas às 11h35, causando um congestionamento de quatro quilômetros. No outro sentido, eram quatro quilômetros de lentidão pela pista expressa e cinco na pista lateral, devido à curiosidade dos motoristas. Acidente na Raposo Tavares Uma pessoa morreu e quatro ficaram gravemente feridas num acidente por volta das 6 da manhã desta quinta-feira, 10, na Rodovia Raposo Tavares. O engavetamento envolveu dois ônibus e um veículo de passeio e aconteceu na altura do quilômetro 12, na pista sentido interior. Segundo a polícia rodoviária, não houve congestionamento. Matéria atualizada às 12h30