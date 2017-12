Engavetamento deixa quatro feridos na Rodovia Anhangüera Um engavetamento envolvendo dois caminhões e dois carros deixou quatro feridos, na Rodovia Anhangüera, por volta das 12h30 desta sexta-feira, 16. O acidente ocorreu na pista sentido interior, na altura do quilômetro 23, ainda em São Paulo. De acordo com informações da concessionária Autoban, que administra a rodovia, uma pessoa ficou gravemente ferida e outras três tiveram ferimentos leves. Os veículos já foram retiradas da pista, mas a pista ainda estava interditada para a limpeza. Para auxiliar o tráfego, que ficou lento nas proximidades,foi montado um desvio na altura do km 22 para que os motoristas seguissem pela alça de acesso ao Rodoanel Mário Covas.