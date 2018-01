Engavetamento na Dutra deixa 3 feridos Três pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, no início da noite de hoje, em um engavetamento entre dois caminhões e um veículo de passeio na rodovia Presidente Dutra. De acordo com a concessionária Nova Dutra, o acidente aconteceu no quilômetro 197, sentido São Paulo-Rio, em Arujá. A pista ficou totalmente interditada e houve um congestionamento de dois quilômetros e meio. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região.