Engavetamento na Via Dutra mata 3 e fere 6

Três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um engavetamento no km 59 da Via Dutra, em Jacareí (SP), no início da madrugada de ontem. Dois caminhões e quatro automóveis se envolveram no acidente, que ocorreu cerca de cinco minutos depois da meia-noite. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a roda de um caminhão-baú se soltou e fez um dos veículos frear bruscamente, provocando um engavetamento no sentido Rio da Dutra, porque o outro caminhão, que levava uma carga de ovos, não conseguiu parar. CASAL Em um dos automóveis estava um casal de São José dos Campos - Raquel Sueli de Oliveira, de 43 anos, e Cláudio César Guedes, de 42 - que morreu na hora, prensado nas ferragens . O caminhoneiro, Valdevino Gilbert, de 34 anos, que conduzia o caminhão com placas da cidade de Bastos, que levava ovos, também morreu. A carga de uma das carretas se espalhou pela pista e provocou um congestionamento de cerca de cinco quilômetros por mais de quatro horas. O trânsito só foi normalizado por volta das 5 horas. As seis pessoas que ficaram feridas foram levadas até a Santa Casa de Jacareí. Até as 20 horas de ontem, apenas uma continuava em observação, mas não corria risco de morte. As demais já haviam sido liberadas, com ferimentos leves.