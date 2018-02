Enredo sobre o Pan leva esportistas à avenida Várias estrelas do esporte estãos endo esperadas nesta noite na Marquês da Sapucaí para assistir ao desfile da Portela, cujo enredo é ?O Pan vai começar?. A jogadora de vôlei Virna e a triatleta Fernand Keller estão no camarote da Brahma, onde se misturam a atores como Marcos Frota, Mel Lisboa e Stepan Nercessian. Algumas celebridades que estiveram no domingo no camarote da Novas Schin, como o dono da grife Fórum, Tufi Duek, estarão hoje no camarote da concorrente Brahma para o segundo e último dia desfiles das escolas do Grupo Especial. O camarote conta com mordomias para os convidados, como salão de beleza e uma sala do spa Maria Bonita.