Enterro da 235ª vítima da tragédia de Santa Maria será nesta tarde

SANTA MARIA - O velório de Gustavo Marques Gonçalves, 25 anos, que morreu na noite dessa terça-feira, 29, em Porto Alegre, vitima de queimaduras e intoxicação pulmonar, está sendo realizado na Capela número 5 do Hospital da Caridade, em Santa Maria, no Rio Grade do Sul. O enterro esta marcado para 16h no cemitério municipal da cidade, mesmo local no qual foi enterrado o irmão dele, Deivis, 33 anos, na manhã de segunda-feira.

Os irmãos estavam na boate Kiss na madrugada de domingo, 27, quando o prédio foi destruído por um incêndio, matando pelo menos 235 pessoas. Segundo o porta-voz da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), Neio Pereira, subiu para 143 o número de pessoas - cerca de 20 a mais - internadas em diversos hospitais de Santa Maria, Porto Alegre e outros municípios.