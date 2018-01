Enterro de vítimas do incêndio em Santa Maria, no RS, deve começar às 8h

Até a madrugada de hoje (29), apenas um corpo, de uma mulher, ainda não havia sido identificado. Oito corpos, já identificados, ainda não tinhamE sido procurados pelas famílias e foram transferidos para caminhões refrigerados.

Após o reconhecimento do corpo, muitas famílias preferiram retirá-lo do centro esportivo e levar para a cidade natal ou para velórios particulares. Na madrugada, pouco mais de 40 corpos permaneciam no CDM.

O enterro da maior parte das vítimas deverá ocorrer no cemitério municipal, onde o Exército já trabalhava desde ontem para abrir as covas. Ainda não há previsão de horário para a despedida final aos universitários que morreram, em sua maioria, asfixiados com a fumaça do incêndio. Muitos corpos foram levados para outras cidades próximas a Santa Maria e para Porto Alegre (RS).