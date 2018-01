Entidades cobram maior segurança para jornalistas Assustados com o desaparecimento do jornalista Tim Lopes, a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio querem pressionar o governo do Estado para dar mais segurança à categoria. Representantes das duas entidades querem se encontrar com a governadora Benedita da Silva (PT) também para tentar agilizar a solução do caso de Lopes. A Associação Nacional de Jornais (ANJ), que também manifestou sua preocupação com o sumiço de Lopes, considera que a liberdade de imprensa está ameaçada. A ABI tem a intenção ainda de contatar a Associação de Correspondentes Estrangeiros para que a questão ganhe repercussão internacional. Na terça-feira, a organização Repórteres Sem Fronteira, com sede em Paris, já havia divulgado nota em que pedia às autoridades do Estado do Rio o esclarecimento do caso. A ANJ acredita que o episódio ?reflete a falta de garantias para que um profissional da imprensa desempenhe suas funções.? ?A existência de condições de segurança para o exercício profissional constitui um requisito para a liberdade de expressão. Não havendo essas condições, cerceia-se o direito de informar e de ser informado, previsto pela Constituição brasileira?, diz a nota divulgada pela ANJ. Para o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Município, Nacif Hidd Sobrinho, que vai pedir a Benedita da Silva um empenho específico para que o paradeiro do repórter seja desvendado, o trabalho dos jornalistas está sendo prejudicado pela violência no Rio. ?Para bem informar, precisamos da liberdade primária de ir e vir, que é inerente à nossa profissão?, acredita.