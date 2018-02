Entidades condenam ataque à imprensa Entidades ligadas à defesa da liberdade de expressão condenaram as declarações do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu. Em uma palestra na Bahia, na segunda-feira, Dirceu criticou o que chamou de "excesso de liberdade" da imprensa. "O problema do Brasil é o monopólio das grandes mídias, o excesso de liberdade e do direito de expressão e da imprensa", afirmou o ex-ministro.