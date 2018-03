Entrada de Palocci na escolha reduz chances de Adams

O ministro do STJ Luiz Fux, que não constava nessa lista, é tido agora como o favorito. Em 2010, Fux ganhou notoriedade ao presidir uma comissão de juristas encarregada de elaborar um anteprojeto para o novo Código de Processo Civil.

Conforme comentários nos bastidores do governo e do STF, a mudança ocorreu porque o processo teria sido assumido pelo ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci. No governo Lula, a escolha concentrava-se nas mãos do ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos.

Adams era o preferido de Lula. Considerado competente, o advogado-geral da União interveio com sucesso em momentos-chave para o governo, como a derrubada de liminares que impediam o prosseguimento do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), no ano passado, e na briga pela concessão de licenças ambientais para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).