Entrar numa fria é... Vai chegar o dia em que todo o brasileiro terá direito a 15 minutos de neve na vida. A experiência ainda é privilégio daquela classe média cujas economias são insuficientes para esquiar fora do País, mas dão pro gasto num fim de semana de inverno em São Joaquim (SC) ou em Gramado (RS). O frio é garantido pelas agências de viagem, o resto - inclusive dar entrevista batendo queixo ao Jornal Nacional - é questão de sorte da excursão. Os ricos - ô, raça! - costumam torcer o nariz para esses grupinhos de poncho dizendo "que friiiiiio!" ao redor de lagos gelados, na esperança de que um punhadinho de flocos brancos caía do céu para a foto mais feliz do álbum de família: "Coisa de pobre!" Os pobres também acham esse prazer muito esquisito: "Coisa de rico!" Mas não há no noticiário de TV nada mais puro e contagiante do que a alegria proporcionada pelos tais 15 minutos de neve a que todo o brasileiro terá direito um dia. Parece tão bom quanto ver o mar pela primeira vez. Coisa de criança! ESTRATÉGIA MILITAR "Nem tão devagar que pareça provocação, nem tão rápido que pareça Covardia" Nelson Jobim, ministro da Defesa, comandando ontem no Rio a retirada gradual do Exército do Morro da Providência BOLETIM MÉDICO "Continua estável o estado de overdose da cantora Amy Winehouse" Já ganhou! Com o marido e Paulo Maluf no mesmo palanque, Ana Maria Braga é forte candidata a mártir das próximas eleições municipais em São Paulo. Só se fala disso nas reuniões de diretoria da TV Globo. Mais o que fazer De quem foi a idéia de levar o príncipe Naruhito ao jardim japonês do zoológico de Belo Horizonte na rápida passagem de sua alteza pela capital mineira? O governador Aécio Neves já mandou apurar. Agora vai! Projeto de lei do senador Cristovam Buarque quer tornar o cinema brasileiro obrigatório nas escolas. Isso quer dizer o seguinte: daqui a 15 anos, o País terá formado uma geração tão aficionada em filmes nacionais quanto em matemática. Nem se compara Lula vê o Brasil de 2008 parecido com o de 1958. Isso quer dizer o seguinte: o presidente não entende nada de futebol. Na contramão Do jeito que o inglês Lewis Hamilton anda pilotando sua McLaren, francamente, talvez tenha chegado a hora de se adotar o teste do bafômetro também na Fórmula-1. Similar nacional Em matéria de eleições presidenciais, o Vasco é uma espécie de Zimbábue do futebol. Com Eurico Miranda no papel de Robert Mugabe. Volta por cima Ronaldo Fenômeno era só otimismo no GP da França. Dizia a todos que em um mês já estará correndo melhor que Rubinho Barrichello.