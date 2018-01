Entrega de obra é adiada em Cumbica A Infraero adiou de ontem para o próximo dia 26 a conclusão das obras no trecho central da pista principal do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. O motivo do atraso foi a necessidade de correções no solo que está sob a camada de asfalto. A segunda fase da obra, próxima à cabeceira 09/Esquerda, já começou e a previsão é de que fique pronta em 30 de novembro. A estatal informou que no dia 26 será possível liberar os pousos e decolagens. A terceira fase das obras só deve começar em abril de 2008, após a alta temporada. Desde 20 de agosto, todo o tráfego aéreo de Cumbica foi desviado para a pista secundária.