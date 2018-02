Entrega de obra inaugurada 5 meses atrás

Construído com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o conjunto teve 160 unidades entregues em abril - parte do público assistiu à solenidade de seus apartamentos. Lula fez questão de aparecer na janela de um dos imóveis ao lado de uma das famílias beneficiadas. Ao todo, o projeto prevê a construção de 672 apartamentos.

O engajamento de Lula na campanha estadual é uma reivindicação de Costa e de seu candidato a vice, o petista Patrus Ananias. O objetivo é tentar nacionalizar a disputa pelo governo mineiro diante da arrancada nas pesquisas eleitorais de Antônio Anastasia (PSDB), que tem no ex-governador Aécio Neves o principal cabo eleitoral.

Lula evitou mencionar as candidaturas de Dilma e Costa, mas ressaltou a importância do trabalho conjunto entre União, Estados e municípios. Disse, sem citar nomes, que quem o suceder dará continuidade aos atuais projetos.

"A partir do ano que vem, quem estiver governando o Brasil vai lançar 2 milhões de casas para as pessoas mais pobres desses país", disse Lula "Quando o presidente da República é imbecil, quando o governador é imbecil e quando o prefeito é imbecil e os três ficam brigando a troco de nada, quem perde é o povo."