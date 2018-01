Entregador de pizza é morto em Santo André Um entregador de pizzas foi morto quando verificava um endereço, ontem, na cidade de Santo André, no grande ABC paulista. Por volta das 20h30, ligaram para a Pizzaria Veneza, localizada na Rua Oratório, nº 60, e fizeram um pedido. Desconfiado, o dono do estabelecimento comercial pediu para o motoboy, Alexandre Bonifácio, verificar se havia alguma casa no nº 120, da Rua Ozanan, no bairro de Jardim Santo Antônio, suposto endereço do cliente. Ao chegar no endereço passado por telefone, Bonifácio começou a procurar pela casa e foi baleado nas costas. Ao perceber que estava sendo vítima de uma emboscada para ter o dinheiro e a pizza roubados, caso realmente aparecesse com o pedido, o rapaz ainda tentou correr, mas foi baleado outra vez, desta vez na cabeça. Socorrido no Pronto-socorro do Hospital Bartira, Bonifácio morreu. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Santo André.