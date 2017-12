ENTREVISTA-Presídios do país são incapazes de isolar Beira-Mar Não há regime ou sistema prisional no Brasil capaz de impedir que o megatraficante Fernandinho Beira-Mar continue mantendo contato com o mundo externo e comandando a sua organização criminosa de dentro da cadeia. A avaliação é do próprio secretario nacional de Segurança Pública, Antonio Carlos Biscaia. "Ele montou uma organização incrível e incontrolável", afirmou Biscaia em entrevista à Reuters nesta sexta-feira. Nesta semana, a Polícia Federal prendeu 11 pessoas ligadas à quadrilha do traficante nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. A mulher de Beira-Mar, Jaqueline Alcântara de Morais, também foi presa na operação e, na casa dela, foram apreendidos 200 mil dólares em espécie, além de jóias, documentos e computadores. Ela é apontada pela PF como a segunda pessoa mais importante da quadrilha comandada por Beira-Mar da penitenciária de segurança máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo Biscaia, o traficante está incluído no regime disciplinar diferenciado (RDD) que o obriga a ficar isolado durante 20 horas ao dia e sem contato com nenhum outro preso. "Não há como impedir que ele tenha contato com familiares, amigos e advogados que atuam como pombo correio dele. Alguns estão morando na cidade dos presídios onde ele fica preso para facilitar o contato", afirmou Biscaia. "A lei faculta a ele o direito de receber essas visitas e não temos como impedir. A Justiça não nos daria essa concessão", acrescentou. Apesar do isolamento, Beira-Mar usa, segundo o secretário, técnicas para tentar intimidar e pressionar os agentes penitenciários que trabalham no presídio. "Outro dia um agente me contou que o Beira-Mar virou para ele e disse: 'muito bonita a moça loira com a qual você estava no shopping em Foz do Iguaçu, no dia tal e na hora tal'. Ele joga pesado", declarou. "Outro dia no banho de sol ele ofereceu ajuda e auxílio a família de um preso de Campo Grande. Assim ele vai construindo uma rede de confiança e atuação", acrescentou o secretário. Ele descartou a possibilidade de a estratégia de Beira-Mar facilitar a comunicação do traficante com o meio externo. "Não acredito que isso possa ocorrer lá. São profissionais sérios, concursados e bem remunerados", destacou. Segundo ele. o salário médio de um agente penitenciário federal é de cerca de 4 mil reais, ao passo que os profissionais estaduais recebem cerca de 800 reais. "Se não for em presidio federal, não tem como controlar o mínimo possível. Às vezes nem e por má fé, mas o agente fica acuado e se sente intimidado", disse. O secretário avaliou ser pouco provável que a transferência do traficante para um outro país seja autorizada pela Justiça brasileira. "Sempre vai ter um magistrado na defesa dos direitos dos presos", avaliou. O secretário considera Beira-Mar um traficante irrecuperável e irresocializável. Além de defender a segregação do bandido em penitenciárias de segurança máxima, o secretário também se declara favorável ao fim das vítimas íntimas para o traficante. "Lá fora (no exterior) não tem isso. Quando defendo isso aqui, só faltam me matar, mas se ele é irrecuperável, por que dar vantagens? As visitas intimas estão sendo usadas também para articular a organização criminosa", finalizou.