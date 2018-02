Entulho em ruas de Itajaí deve ser recolhido em 15 dias

Uma força-tarefa formada por equipes que farão dois turnos de 16 horas cada - inclusive aos sábados e domingos - deve recolher todo entulho deixado pelas enchentes que atingiram o município catarinense de Itajaí em até 15 dias. Depois de se reunir com o secretário de Obras do município, Jean Lana, e com proprietários de maquinários, o prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni, orientou a população a não misturar lixo doméstico com material descartável. O entulho, de acordo com comunicado da prefeitura da cidade, será levado para três diferentes pontos de Itajaí e, em seguida, incinerado. Veja também: Região de Blumenau tem 1.944 imóveis sem luz Reconstrução de casas deve custar R$ 45 mi Sobe para 119 número de vítimas em SC Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Clientes de SC são liberados de multa por atraso IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas A partir desta sexta-feira, 5, a Secretaria de Assistência Social do município passa a centralizar os cadastramentos iniciados no último domingo. O órgão, segundo nota da prefeitura, deve ser procurado por pessoas que moram nas ruas de Itajaí aonde ainda não chegaram as equipes de cadastramento ou que não estavam em casa durante a visita dos funcionários. A idéia, de acordo com a prefeitura, é fazer o levantamento dos moradores atingidos. Os cadastramentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, e aos sábados e domingos, das 8 às 18 horas, sem intervalo para almoço. Apesar dos estragos provocados pelas enchentes, o prefeito de Itajaí já determinou que sejam instaladas a decoração e a iluminação natalinas no município. A abertura oficial do Natal será realiza no próximo dia 15, com a participação de corais, grupos musicais e a chegada do papai noel.