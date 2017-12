Envio de inquérito de cartel de trens para STF e cumprimento entre Obama e Raúl são destaques desta terça

O envio pela Justiça Federal do inquérito que investiga o cartel de trens para o Supremo Tribunal Federal (STF) e o cumprimento histórico entre os líderes dos Estados Unidos, Barack Obama, e de Cuba, Raúl Castro, no funeral do ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela foram as principais notícias desta terça-feira, 10. Veja esses e outros assuntos que estiveram em evidência durante o dia:

Justiça envia inquérito do cartel de trens para Supremo.

Para promotor, lista reforça suspeita de que construtoras integravam esquema.

Professor é morto em tentativa de assalto na zona oeste de São Paulo.

Obama e Raúl trocam cumprimento histórico em funeral de Mandela.

Saiba quais são os dez melhores filmes deste ano segundo a American Film Institute.

Incêndio atinge favela de Paraisópolis.

O fogo destruiu 175 barracos, mas não houve feridos (Foto: Werther Santana/Estadão)

Justiça barra programa da CET que 'isola' bairros ricos.

Operador do guindaste do Itaquerão estava sem folga havia 18 dias.