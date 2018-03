Envolvidos no desaparecimento de Eliza vão passar por qualificação criminal

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Os nove suspeitos de envolvimento no desaparecimento de Eliza Silva Samudio, ex-amante do goleiro Bruno, vão passar por qualificação criminal no Departamento de Investigações (DI), em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, 29, segundo a polícia civil. Parte deles já chegou em comboio à delegacia nesta manhã.

Segundo a Polícia Civil, entre os envolvidos estão Bruno Fernandes de Souza, o amigo do goleiro Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, a ex-esposa de Bruno, Dayanne Rodrigues do Carmo, o primo do goleiro, Sérgio Rosa Sales, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, e outros quatro suspeitos.

Todos vão passar por qualificação criminal, para colher digitais e tirar fotografias, como parte da conclusão do inquérito policial, previsto para ser entregue no próximo dia 5 de agosto, quando será formalizado o indiciamento dos acusados, segundo a polícia.