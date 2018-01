Equador compra 24 aviões da Embraer por US$280 milhões O Equador pagará cerca de 280 milhões de dólares por 24 aeronaves fabricadas pela Embraer, afirmou o ministro da defesa do país, Miguel Carvajal, nesta segunda-feira. O acordo chega com as tensões do Equador com a vizinha Colômbia se prolongando acerca de uma incursão militar e é uma das maiores aquisições militares do país em uma década. "O custo dos aviões mais o treinamento... é em torno de 280 milhões de dólares", disse Carvajal à Reuters. "A idéia é financiar em 10 anos... ainda estamos negociando alguns detalhes". O presidente do Equador, Rafael Correa, afirmou que planeja reforçar a força aérea do país para proteger suas falhas fronteiras com a Colômbia depois que a vizinha atacou um campo guerrilheiro rebelde dentro do Equador. A incursão de primeiro de março chegou a levantar a ameaça de guerra por um breve período. O Equador cortou relações diplomáticas com Bogotá, e as tensões entre os dois países permanece. Um conflito armado entre os dois vizinhos é muito improvável, segundo especialistas. Carvajal afirmou que o governo deseja renovar armamento militar antigo para melhorar as capacidades defensivas e que a aquisição "não é uma corrida armamentista com nossos vizinhos". (Reportagem de Alonso Soto)