Equipamento pega fogo em Hospital das Clínicas de Porto Alegre

O fogo atingiu uma sala do segundo andar de um prédio do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira, 18. Alguns pacientes chegaram a ser removidos, mas não há informações sobre feridos. Segundo informações do hospital, o incêndio começou em um equipamento de ressonância magnética, no setor de radiologia. Todo o andar ficou interditado. Os atendimentos nos ambulatórios no período da tarde foram cancelados e devem retornar apenas na terça-feira, 22, segundo o hospital. A direção do hospital afirma que o equipamento está avaliado em US$ 1 milhão (cerca de R$ 1,6 milhão) e recebeu manutenção preventiva recentemente.