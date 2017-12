Equipe do Samu é detida por negar socorro em favela mineira

Dois técnicos em enfermagem e um motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Belo Horizonte foram levados para a delegacia acusados de omissão de socorro, na tarde do domingo, 9. A equipe foi acionada para resgatar um aposentado de 68 anos, mas se recusou a entrar no Morro do Papagaio, no Bairro São Pedro, alegando falta de segurança. Gabriel José Rocha Silva estava com uma crise respiratória e foi socorrido por policiais militares. Silva foi levado ao Hospital Odilon Bherens. A equipe do Samu se recusou a entrar na favela mesmo com a escolta da Polícia Militar. Assim, os PMs detiveram os agentes de saúde por omissão de socorro. Os integrantes do Samu foram levados a uma delegacia e liberados após prestar depoimento, segundo informações da Polícia Militar.