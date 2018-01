Equipe especial atende escolas atingidas pelas chuvas no RJ

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) montou uma equipe especial para monitorar as unidades escolares estaduais nos municípios atingidos pelas chuvas nas regiões Serrana, Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro.

Até esta quinta-feira, 5, 11 colégios foram inundados. Outros 11 estão recebendo desabrigados; 2 estão sem acesso; e 4 estão reservados para a necessidade de servirem de abrigo. Essas escolas ficam nas cidades de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Itaperuna, Itaocara, Laje do Muriaé, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, Carmo e Nova Friburgo.

As Diretorias Regionais da Seeduc avaliam as necessidades dos imóveis para mapear a infraestrutura, obras, limpeza e recepção dos desabrigados, entre outras ações. A Secretaria de Educação trabalha em parceria com a Defesa Civil e a Empresa de Obras Públicas do Estado (Emop).

Neste momento, a avaliação é a de que não haverá atrasos na volta às aulas, que ocorrerá no próximo dia 6 de fevereiro.

A Seeduc também disponibiliza a Central de Relacionamento para que servidores, alunos e familiares possam entrar em contato para passar ou solicitar informações. Os contatos são (21) 2380-9050 / (21) 2380-9051 / (21) 2380-9053 ou pelo site www.rj.gov.br/sedduc.