Equipes de busca localizaram mais nove mortos no Amazonas

As equipes que atuam no resgate de passageiros mortos no naufrágio do barco Comandante Sales 2008, no interior do Amazonas, encontraram na manhã desta quarta-feira mais nove corpos. Com isso, subiu para 43 o número de vítimas fatais do acidente. De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Antônio Dias, entre os nove corpos encontrados havia um homem e uma mulher que estavam juntos e foram achados a pelo menos 20 quilômetros de distância do local do acidente. Segundo o coronel Antônio Dias, os corpos estão sendo levados até o Instituto Médico Legal (IML) de Manaus para reconhecimento de familiares. O prefeito de Manacapuru, Washington Régis, acredita que o número total de vítimas do acidente deverá chegar a 50. Pelo menos dez pessoas continuam desaparecidas.