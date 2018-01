Equipes de resgate encontram o sétimo corpo nos escombros no centro do Rio

São Paulo, 27 - As equipes de buscas e resgate encontraram por volta das 8 horas desta sexta-feira, 27, o corpo da sétima vítima do desabamento de três edifícios no centro do Rio, ocorrido na noite da última quarta-feira, segundo informações da Rádio Estadão ESPN.

Segundo o subcomandante de busca e salvamento, Rodrigo Bastos, o corpo estava em um ponto isolado dos demais corpos encontrados.

O número de desaparecidos divulgado pela Defesa Civil estadual é diferente daquele estimado pela Prefeitura. A Defesa Civil cadastrou 23 vítimas do desabamento - 7 delas foram encontradas e as equipes de resgate procuram as outras 17. Para a Prefeitura, 27 pessoas sumiram entre os escombros e, com os 7 corpos encontrados, 20 continuam desaparecidas.

Neste momento, as equipes realizam os trabalhos de busca onde estariam as vítimas que participavam de um curso de informática.

De acordo com os bombeiros, cerca de 80% dos escombros dos prédios que foram ao chão já foram vasculhados.