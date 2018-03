Equipes já recolheram 17 corpos em busca por AF 447 As equipes de resgate do Brasil e da França que trabalham nas buscas pelo Airbus A330 da Air France que caiu no Oceano Atlântico há uma semana recolheram um total de 17 corpos, segundo informou neste domingo o tenente-coronel Henry Munhoz, da assessoria de imprensa da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Comando da Aeronáutica.