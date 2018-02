Erenice, sem foro, deve ser ouvida pela PF

O ponto de partida do inquérito, aberto ontem, é ouvir o repórter Diego Escostegui, da revista Veja, que apurou a denúncia publicada no fim de semana, sobre o envolvimento de Israel Guerra num lobby em favor de uma empresa aérea de carga. A PF vai requisitar a íntegra da entrevista que ele fez com o empresário Fábio Baracat. Israel será o alvo central da investigação, mas parentes e amigos da ex-ministra constam da lista. Entre eles, o empresário José Roberto Campos, marido de Erenice, e o outro filho, Saulo.