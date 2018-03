O ministro do STF Eros Grau formalizou no governo seu pedido de aposentadoria. O processo chegou no mês passado ao Ministério da Justiça, encarregado de instruir a aposentadoria de ministros dos tribunais superiores, e deve ser encaminhado para a assinatura do presidente Lula ainda nesta semana.

O ministro deixará o tribunal dias antes de completar 70 anos, no dia 19 de agosto.