Escadinha é enterrado no Rio Cerca de 250 pessoas acompanham o enterro do corpo do traficante José Carlos dos Reis Encina, o Escadinha. Depois de ser velado durante todo o dia, ele está sendo sepultado no cemitério de Irajá, na zona norte do Rio. Amigos, parentes e moradores do morro do Juramento, onde ele morava e comandou o tráfico na década de 80, cantaram a música "Meu Bom Juiz", sobre o criminoso, gravada por Bezerra da Silva, e repetiram "Ei, Ei, Ei, Escadinha é nosso Rei". O barulho de tiros foi ouvido quando o caixão seguia em cortejo.