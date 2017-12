Escala de trabalho de policiais no Rio cairá para 12 horas A escala de trabalho dos policiais civis e militares do Rio será alterada para não passar de 12 horas consecutivas de trabalho seguidas por 24 ou 48 horas de folga. O secretário estadual de Segurança do Rio, Anthony Garotinho, anunciou hoje, ao sair do culto evangélico que freqüenta aos domingos, que uma resolução instituindo a mudança será publicada ainda esta semana. Segundo o secretário, a medida vai contribuir para aumentar o efetivo policial nas ruas, principalmente na Polícia Civil, ao reduzir também as horas de folga. A atual escala de policiais civis é de 24 horas de trabalho seguidas por 72 horas de folga. "Não é possível um policial conseguir desenvolver seu trabalho durante 24 horas", disse Garotinho. O secretário afirmou que outras medidas estão sendo estudadas para melhorar as condições de trabalho da polícia e aumentar o efetivo nas ruas. Uma delas é centralizar as atividades administrativas, que ocupam de 17% a 35% do pessoal dos batalhões da Polícia Militar, por região. "Na zona Oeste, por exemplo, onde temos quatro batalhões, deixaremos que toda rotina administrativa seja feita apenas por um deles", disse.