Escola anti-seqüestro da Colômbia instrui policiais brasileiros Dezessete policiais brasileiros concluíram esta semana sua instrução na Escola Anti-seqüestro da Colômbia, segundo fontes oficiais. Os especialistas colombianos "compartilharam sua experiência com colegas brasileiros" na Escola de Suboficiais da Polícia Gonzalo Jiménez de Quesada em Sibaté, localidade vizinha a Bogotá. Os 17 policiais brasileiros se somam aos cerca de 500 membros dos Grupos e Ação Unificada pela Liberdade Pessoal (Gaula) colombianos, que receberam orientação, tanto na investigação como em técnicas de combate nas áreas urbanas e rurais, aplicadas a operações contra o seqüestro e a extorsão. Durante um mês, os policiais brasileiros foram capacitados para produzir e fornecer ferramentas para a análise e identificação, prevenção e investigação dos crimes, acrescentaram as fontes. O programa incluiu também instrução para orientar as famílias das vítimas. Entre as atividades complementares do curso, os alunos brasileiros visitaram a Direção Central de Polícia Judicial, na qual "ampliaram seus conhecimentos nas técnicas de intercepção de telefonia celular, comparação de vozes, DNA e balística". Os agentes também "conheceram os laboratórios de criminalística e documentologia". A Escola Anti-seqüestro, que recebe apoio do Departamento de Estado dos Estados Unidos via a Agência de Assistência Contra o Terrorismo, funciona na Colômbia desde 2003. O Brasil é o segundo país a receber treinamento, depois do Paraguai, ao qual a Colômbia presta assessoria, tanto policial como legal, no tratamento de delitos de seqüestro e extorsão desde o primeiro semestre de 2005.