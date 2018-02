Escola de Samba de Recife homenageia Miguel Arraes A escola de samba Galeria do Ritmo desfilou na madrugada desta terça-feira, na Avenida Dantas Barreto com um enredo em homenagem ao ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, falecido em 2005. O governador Eduardo Campos (PSB), neto e herdeiro político de Arraes, assistiu ao desfile, cantou o samba-enredo "Um homem um mito, o guerreiro do povo" e se emocionou. "Do litoral ao sertão o povo está em festa com essa homenagem", disse. O escritor e secretário de Cultura Ariano Suassuna integrou uma das alas da escola de samba, que saiu com quatro carros alegóricos. A viúva Magdalena Arraes e filhos de Arraes - entre eles o cineasta Guel Arraes - prestigiaram o desfile. A escola buscou reconstituir a trajetória do ex-governador com alas temáticas, a exemplo da denominada Chapéu de Palha, símbolo de um dos seus programas de governo, e Argélia, numa alusão ao tempo vivido no exílio durante a ditadura militar.