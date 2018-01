Escola no MS é desclassificada por ter homem na ala das baianas

A Escola de Samba "A Pesada", que desfilou no carnaval 2008 de Corumbá, Pantanal de Mato Grosso do Sul, foi desclassificada nesta quarta-feira, 13, devido à descoberta de que uma das componentes da ala das baianas é homem. A agremiação estava no grupo especial, mas recebeu notas baixas, devido ao número de integrantes ser abaixo do permitido, mas ao pedir revisão das notas, foi constatada mais essa falha. No julgamento das escolas de samba de Corumbá, ocorrido dois dias depois do término do carnaval deste ano, o presidente de "A Pesada", Neidivaldo Colombo, levantou uma série de argumentos contra os resultados, inclusive favorecimentos que beneficiaram a boa colocação da escola Major Gama. Colombo, pediu a recontagem das baianas e dos ritmistas. Imagens do desfile foram analisadas por uma comissão da Liga independente das Escolas de Samba de Corumbá, para contagem dos figurantes. O correto, seriam 22 baianas desfilando e na primeira análise das imagens foram contadas 18. Esse número baixou para 17, quando em dado momento um dos examinadores pediu para congelar a imagem e reconheceu o homem fantasiado de baiana. O presidente da liga, Zezinho Martinez, ressaltou que , "no artigo 26, no item III e no VI do regulamento que rege as escolas de samba, está bem claro que só podem desfilar na ala das baianas mulheres, homens está proibido, por isso a escola perdeu 1 ponto e 5 por estar com número abaixo do permitido". Neidivaldo disse não estar conformado com a decisão e vai recorrer judicialmente. Zezinho afirmou, que com a decisão desta quarta-feira, 13, fica oficializado o resultado do desfile das escolas de samba do Primeiro Grupo em Corumbá. Em 1º lugar a Unidos da Vila Mamona, com 175,60 pontos; em 2º a Império do Morro, com 175,15; na 3ª colocação ficou a Unidos da Major Gama, com 152,75. Em quarto e último lugar, fica a rebaixada A Pesada, com 151,45 pontos.