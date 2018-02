Escolas atingidas de SC receberão R$ 855 mil para restauração

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC), decidiu nesta segunda-feira, 8, liberar R$ 855 mil para escolas de 12 municípios de Santa Catarina atingidos pela chuva. A ajuda será por meio de um aumento do repasse financeiro do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Veja também: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Os recursos destinam-se à restauração de escolas atingidas para a retomada das atividades. As verbas poderão ser gastas, por exemplo, com a compra de novos equipamentos, mobiliário, materiais e contratação de serviço. Em 29 de novembro, a Secretaria de Educação de Santa Catarina autorizou as escolas estaduais a anteciparem o fim do ano letivo nas unidades que não tivessem condições de dar continuidade às aulas. As escolas que receberão o dinheiro são de Blumenau, Brusque, Camboriú, Gaspar, Ilhota, Itajaí, Itapoá, Luiz Alves, Nova Trento, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. Blumenau, uma das cidades mais atingidas pelas enchentes e deslizamentos de terra, receberá R$ 365 mil.