Escolas de SP apontam os destaques que levarão à avenida

É tanta informação, tanto brilho e colorido que o público se perde. A pedido do Estado, os carnavalescos das 14 escolas de samba de São Paulo apontaram o que há de melhor na preparação de cada desfile. É para onde as 120 mil pessoas esperadas no sambódromo do Anhembi devem desviar sua atenção nas duas madrugadas de folia. VAI-VAI A Vai-Vai promete trazer Ney Matogrosso e Elke Maravilha. O tema da escola é saúde. "A superação do ser humano de manter corpo e mente saudáveis mostra muito da Vai-Vai, uma comunidade que venceu 13 campeonatos e se supera a cada ano", diz o carnavalesco Chico Spinosa, que ainda pede atenção à comissão de frente. "Pedir a um carnavalesco que aponte um destaque da escola é como pedir a um pai que diga de que filho gosta mais." NENÊ DE VILA MATILDE Na Nenê de Vila Matilde, a estrela é o próprio Nenê, fundador da agremiação, que aos 87 anos entrará na avenida pela 60ª vez. "Samba aí que eu quero ver você sambar / Vem comigo festejar/ Alô! Você que todo ano me espera/ Sessenta anos/ Sou Nenê com a galera", repete o samba-enredo. "É uma vida de muitos enredos e muitos carnavais", diz o carnavalesco Betinho, de 52 anos, filho de Nenê. UNIDOS DA VILA MARIA A Unidos da Vila Maria também aposta no samba-enredo para levantar o público no sambódromo do Anhembi. A letra da música é uma grande diferencial da escola neste ano. Os 5 mil foliões vão cantar o refrão assim: "Sonho é alucinação/ Faz a diferença social / Mito, história e realidade/ Na Vila Maria virou carnaval." TOM MAIOR Na Tom Maior, que homenageia os 70 anos de Martinho da Vila e Angola, país da África, o destaque vai para a bateria, comandada pelo mestre Carlão. Ele levará dois instrumentos afros para a avenida. MOCIDADE ALEGRE O samba-enredo da Mocidade Alegre é sobre o coração como fonte de vida e de sentimentos. A fantasia da ala 11 terá homens de lata, personagem de O Mágico de Oz que sonhava em ter um coração. Os 33 componentes farão uma encenação da peça. MANCHA VERDE A Mancha Verde também traz uma encenação, mas de A Paixão de Cristo, que ocorre em Nova Jerusalém, Pernambuco, tema da escola. Bonecos de Olinda, com oito metros de altura, prometem atrair a atenção do público. ACADÊMICOS DO TUCURUVI A agremiação investiu na comissão de frente, com 15 acrobatas. Para acompanhar o samba enredo, a história de Ouro Preto, o carnavalesco Fábio Borges abusou de anjos barrocos. "São milhares, todos pintados à mão", diz. PÉROLA NEGRA A escola economizou na matéria-prima criando um desfile "vegetariano", sem penas nem plumas de animais. O tema da escola é a Índia, país onde a vaca é sagrada. X-9 PAULISTANA A ideia é fazer um deboche da cultura de massa americana, segundo o carnavalesco Paulo Führo de Andrade. Um grande palhaço de uma rede mundial de fast food finge comer crianças e a cantora Madonna será personificada por um travesti. ROSAS DE OURO A escola vai homenagear quem trabalha nos bastidores do carnaval, com o carro alegórico Operários da Ilusão, com 60 serralheiros, pintores, costureiras e marceneiros em um salão de baile. UNIDOS DO PERUCHE É também um carro alegórico o destaque da Unidos do Peruche, que trará cem crianças e sobre o qual dançarão o mestre-sala e a porta-bandeira mirim. O tema deste ano é a natureza. GAVIÕES DA FIEL A aposta da Gaviões da Fiel são os carros alegóricos articulados com grande quantidade de movimentos, como conta o carnavalesco Zilkson Reis. O carro abre-alas traz uma grande escultura do deus egípcio Orus, que tem corpo humano e cabeça de ave - as asas são turbinas de avião. IMPÉRIO DE CASA VERDE A escola traz o maior carro alegórico do carnaval paulistano, com 105 metros, em formato de bolo, de onde devem sair mais de 300 componentes. A escola quer entrar para o Guinness Book. AS ESCOLAS DE SP Desfiles de hoje Unidos do Peruche Início do desfile: 23h15 Enredo: Do ventre da terra, a indomável cobiça do homem Intérprete: Leandro Alegria Componentes: 3 mil Rosas de Ouro Início do desfile: Entre 0h10 e 0h20 Enredo: Bem-vindos à fábrica de sonhos... Intérprete: Darlan Alves Carneiro Componentes: 3,8 mil Unidos de Vila Maria Início do desfile: entre 1h05 e 1h25 Enredo: Da sobrevivência ao luxo, da ilusão à alucinação... dinheiro, mito, história e realidade Intérpretes: Fernandinho, Baby e Quinho Componentes: 5 mil Tom Maior Início do desfile: entre 2h e 2h30 Enredo: Uma nova Angola se abre para o mundo! Em nome da paz, Martinho da Vila canta a liberdade Intérprete: René Sobral Componentes: 3,2 mil Mancha Verde Início do desfile: entre 2h55 e 3h35 Enredo: Pernambuco: uma nação cultural! Intérprete: Waguinho Componentes: 4 mil X-9 Paulistana Início do desfile: entre 3h50 e 4h40 Enredo: Amazônia... Conseguimos conquistar com o braço forte... Do esplendor da Havea Brasiliensis à busca pela terra sem males Intérprete: Daniel Collete Componentes: 3,8 mil Nenê de Vila Matilde Início do desfile: 4h45 e 5h45 Enredo: 60 anos - ?Coração Guerreiro?, a grande refazenda do samba Intérprete: Royce do Cavaco Componentes: 3,8 mil Amanhã Leandro de Itaquera Início do desfile: 22h30 Enredo: Leandro de Itaquera faz a festa das periferias do Brasil par ao mundo...Salve, salve nossa estrela Regina Casé Intérpretes: Beto Muniz e Juninho Branco Componentes: 3,6 mil Pérola Negra Início do desfile: entre 23h25 e 23h35 Enredo: Guiado por Surya, pelos caminhos da India, em busca da pérola sagrada Intérprete: Douglinhas Componentes: 3,2 mil Mocidade Alegre Início do desfile: entre 0h20 e 0h40 Enredo: Da chama da razão ao palco das emoções...Sou a máquina, sou vida...Sou coração pulsando forte na avenida Intérprete: Clóvis Pé Componentes: 3,4 mil Acadêmicos do Tucuruvi Início do desfile: entre 1h15 e 1h45 Enredo: Ouro Preto - O esplendor de uma Vila Rica, relicário da Pátria, patrimônio da humanidade Intérprete: Fred Vianna Componentes: 2,8 mil Gaviões da Fiel Início do desfile: entre 2h10 e 2h50 Enredo: O sonho comanda a vida, quando o homem sonha o mundo avança. A fantástica velocidade da roda para a evolução humana. É pura adrenalina Intérprete: Ernesto Teixeira Componentes: 4 mil Vai-Vai Início do desfile: entre 3h05 e 3h55 Enredo: Mens sana et corpore sano - O milênio da superação Intérprete: Carlos Jr. Componentes: 4 mil Império de Casa Verde Início do desfile: entre 4h10 e 5h Enredo: É festa, é feriado, é celebração. O tigre comemora na avenida e exalta seu pavilhão. São 15 anos de paixão! Intérprete: Raphael do Império Componentes: 3 ,5 mil