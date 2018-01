Escolas particulares voltam às aulas nesta segunda-feira

Com a volta às aulas na rede de escolas particulares da capital, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) começa nesta segunda-feira,1º, a Operação Volta às Aulas nas proximidades de escolas, para minimizar o impacto no trânsito da cidade. A CET estima que a volta às aulas gere acréscimo médio de 20% ao número de viagens realizadas na cidade.

As aulas da rede pública municipal começam apenas no dia 8, enquanto a rede estadual tem o início das atividades no dia 18. Segundo a CET, a operação inicia manhã com 248 operadores de trânsito da CET e funcionários de escolas treinados para auxiliar nas imediações das escolas. Com a volta gradual das outras instituições, a CET fará um remanejamento do seu efetivo para orientar o fluxo nas 122 escolas monitoradas.

De acordo com a CET, as 13 principais instituições particulares que impactam no trânsito e serão alvo da operação inicialmente são: Mackenzie, FAAP, Boni Consilii e os colégios Rio Branco, Renascença, São Luís, Dante Alighieri, Britânico, Palmares, Madre Paula Montalt, Bandeirantes, Arquidiocesano e Santa Maria.