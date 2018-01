Escolha de Rei Momo magro causa protesto em Salvador

Os derrotados reclamam que a escolha do comerciante Clarindo Silva quebrou o regulamento do concurso promovido anualmente pela Federação dos Clubes Carnavalescos da Bahia, com apoio do Conselho Municipal do Carnaval, formado por entidades ligadas à folia. Mais de 60 quilos abaixo do mínimo permitido no regulamento original, a candidatura de Silva ganhou peso por representar o consenso entre o governo do Estado, que propõe o reordenamento do carnaval, e a iniciativa privada. Proprietário da Cantina da Lua, ponto de encontro de turistas no Pelourinho, Silva assumiu a postura de "mensageiro da paz e do amor", como se intitula, e disse que não vai reinar "apenas para blocos de trio ou camarotes, mas também para os catadores de latinha". O Rei Momo recebe a chave de Salvador, na noite de abertura do carnaval, 31 de janeiro, em uma festa no bairro de Cajazeiras. A folia homenageia a capoeira, e coincide com uma outra festa popular, dedicada à orixá do mar, Iemanjá, no sábado dia 2 de fevereiro. O presidente do Conselho Municipal do Carnaval, Reginaldo Santos, valorizou a escolha de um rei momo magro, como forma de "rediscutir as questões para fazer as mudanças que a festa precisa". O sociólogo Ubiratan Castro, presidente da Fundação Pedro Calmon, ligada ao governo do Estado, disse que o uso anterior da gordura "para fins comerciais, era obsceno". Para ele, que já foi rei momo e tem 155 quilos, "toda tradição também pode mudar". O presidente da Associação dos Gordos e Obesos de Salvador (Asgobs), Edicles Calmon, entrou com representação no Ministério Público contra as novas regras do concurso para Rei Momo. O vencedor de 2007 e candidato a reeleição, Edgar Passos, não aceitou o ressarcimento pelo dinheiro investido nas fantasias. Os candidatos obesos dizem terem se dedicado a comer mais durante os últimos meses, em uma rígida rotina hipercalórica, e consideram injusto serem reduzidos a "príncipes momos", como é idéia da federação. Durante o Carnaval, eles prometem ir às ruas vestidos de rei.