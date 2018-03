Escritor Wilson Bueno é encontrado morto dentro de casa, em Curitiba

CURITIBA - O escritor paranaense Wilson Bueno, de 61 anos, foi encontrado morto no início da noite desta segunda-feira, 31, na casa onde morava, no Bairro Santa Cândida, em Curitiba.

A polícia suspeita que ele foi morto com um golpe de arma branca no pescoço durante tentativa de assalto, ainda na noite de domingo, embora não houvesse sinais de arrombamento na casa.

O escritório dele estava revirado. O corpo foi encontrado por um amigo do escritor, chamado pela diarista que estranhou ele não aparecer até o fim da tarde. Criador do jornal cultural Nicolau, Bueno é autor de 13 livros. O escritor nasceu em Jaguapitã, no norte do Paraná, mas morava havia muitos anos em Curitiba.